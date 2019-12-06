ИА «Ореанда-Новости». Журналиста Илью Азара оштрафовали на 300 тысяч рублей за участие в несогласованном митинге, который проходил 31 августа в столице, пишет «МБХ Медиа».



Сам Азар отметил, что с решением суда не согласен, так как не считает акцию несанкционированной. Адвокаты журналиста утверждали, что у следствия нет доказательств, так как Азар стоял, ел мороженое и не выкрикивал никаких лозунгов.



Ранее журналиста задерживали по этому поводу. Из-за этого ему пришлось бросить в отрытой квартире маленькую дочь. СКР потом в действиях полицейских нарушений не нашёл.