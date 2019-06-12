12.06.2019, 15:59
Журналиста задержали на митинге в Москве прямо во время разговора с вице-мэром
ИА «Ореанда-Новости». В Москве на марше в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали журналиста Евгениий Берга в момент, когда он рассказывал вице-мэру столицы Александру Горбенко о неправомерных задержаниях.
Берг спросил у Горбенко, почему людей задерживают просто так. Вице-мэр поинтересовался, задерживают ли людей без плакатов и другой символики. Берг ответил, что он сейчас просто стоит и ест мороженое, но его уже пытаются задержать. На этих словах журналиста повели в автозак.
Напомним, в Москве проходит несанкционированный митинг в поддержку Голунова. Уже известно примерно о двух сотнях задержанных.
Берг спросил у Горбенко, почему людей задерживают просто так. Вице-мэр поинтересовался, задерживают ли людей без плакатов и другой символики. Берг ответил, что он сейчас просто стоит и ест мороженое, но его уже пытаются задержать. На этих словах журналиста повели в автозак.
Напомним, в Москве проходит несанкционированный митинг в поддержку Голунова. Уже известно примерно о двух сотнях задержанных.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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