Берг спросил у Горбенко, почему людей задерживают просто так. Вице-мэр поинтересовался, задерживают ли людей без плакатов и другой символики. Берг ответил, что он сейчас просто стоит и ест мороженое, но его уже пытаются задержать. На этих словах журналиста повели в автозак.Напомним, в Москве проходит несанкционированный митинг в поддержку Голунова. Уже известно примерно о двух сотнях задержанных.