ИА «Ореанда-Новости» Два журналиста британского информационного агентства Reuters, граждане Мьянмы, осуждённые на 7 лет лишения свободы за покушение на разглашение секретных сведений, освобождены по амнистии, объявленной в связи с наступлением в стране Нового года. Они находились в заключении на протяжении более 16 месяцев.

Корреспонденты получили от своих источников в армии документы, касающиеся операции по «зачистке» ряда районов мьянманского штата Ракхайн от исламских террористов – представителей народа рохинджа (этнических бенгальцев, проживающих на территории Мьянмы). Во время проведения операции летом 2017 года погибли гражданские лица. В сентябре 2018 года в отношении представителей новостного агентства был вынесен обвинительный приговор.