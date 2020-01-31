Механизм планируется полностью реализовать в Системе быстрых платежей к концу 2020 года или к началу 2021 года. После чего, работодатели смогут перечислять зарплату сотрудников без указания банковских реквизитов в платёжном поручении, а только по номеру телефона, к которому привязана карта.Нововведение связано с тем, что трудоспособное население продолжает жаловаться на то, что работодатели «навязывают» зарплатный банк даже после ввода закона о свободном выборе банковского учреждения.