31.01.2020, 18:05
К 2021 году все россияне смогут получать зарплату по номеру телефона
ИА «Ореанда-Новости». К 2021 году все россияне смогут получать заработную плату по номеру телефона, сообщает пресс-служба Центробанка.
Механизм планируется полностью реализовать в Системе быстрых платежей к концу 2020 года или к началу 2021 года. После чего, работодатели смогут перечислять зарплату сотрудников без указания банковских реквизитов в платёжном поручении, а только по номеру телефона, к которому привязана карта.
Нововведение связано с тем, что трудоспособное население продолжает жаловаться на то, что работодатели «навязывают» зарплатный банк даже после ввода закона о свободном выборе банковского учреждения.
Механизм планируется полностью реализовать в Системе быстрых платежей к концу 2020 года или к началу 2021 года. После чего, работодатели смогут перечислять зарплату сотрудников без указания банковских реквизитов в платёжном поручении, а только по номеру телефона, к которому привязана карта.
Нововведение связано с тем, что трудоспособное население продолжает жаловаться на то, что работодатели «навязывают» зарплатный банк даже после ввода закона о свободном выборе банковского учреждения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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