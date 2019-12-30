Соответствующее постановление было опубликовано на сайте официального портала правовой информации вчера, 29 декабря.То есть до начала 2025 года большинство ГУП и МУП должны быть ликвидированы или реорганизованы в другие правовые формы учреждений. Запрет не касается только тех случаев, которые установлены на законодательном уровне.Это означает, что организация сможет быть унитарном предприятием после 2025 года при условии, что она относится к учреждениям национальной безопасности или обороны, защиты населения от ЧС, по развитию искусства, культуры или кинематографии и другим.