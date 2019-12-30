30.12.2019, 19:32
К 2025 году в России будут ликвидированы все унитарные предприятия
ИА «Ореанда-Новости». К 2025 году в России будут ликвидированы почти все унитарные предприятия. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте официального портала правовой информации вчера, 29 декабря.
В отношении государственных и муниципальных организациях, которые занимаются конкурентными товарами на российском рынке, установлен запрет на ведение деятельности на территории России. То есть до начала 2025 года большинство ГУП и МУП должны быть ликвидированы или реорганизованы в другие правовые формы учреждений. Запрет не касается только тех случаев, которые установлены на законодательном уровне.
Это означает, что организация сможет быть унитарном предприятием после 2025 года при условии, что она относится к учреждениям национальной безопасности или обороны, защиты населения от ЧС, по развитию искусства, культуры или кинематографии и другим. Также запрет не касается ГУМ и МУП любой профессиональной направленности, которые расположены на территории Крайнего Севера и приравненной к ней местности.
В отношении государственных и муниципальных организациях, которые занимаются конкурентными товарами на российском рынке, установлен запрет на ведение деятельности на территории России. То есть до начала 2025 года большинство ГУП и МУП должны быть ликвидированы или реорганизованы в другие правовые формы учреждений. Запрет не касается только тех случаев, которые установлены на законодательном уровне.
Это означает, что организация сможет быть унитарном предприятием после 2025 года при условии, что она относится к учреждениям национальной безопасности или обороны, защиты населения от ЧС, по развитию искусства, культуры или кинематографии и другим. Также запрет не касается ГУМ и МУП любой профессиональной направленности, которые расположены на территории Крайнего Севера и приравненной к ней местности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии