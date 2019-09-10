ИА «Ореанда-Новости» Газета «Известия» сообщила со ссылкой на исследование Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), что к 2030 году компетенции 45,5 % российских работников окажутся невостребованными. Люди будут вынуждены либо покидать рынок труда, либо переобучаться.

Указывается, в частности, что 20,1 миллиона россиян будут подвержены «рискам цифровизации и автоматизации». Специалисты полагают, что в течение ближайшего десятилетия роботы в наиболее значительной степени потеснят людей в гостиничном и ресторанном бизнесе (в группу риска здесь попадают 73 % сотрудников), на обрабатывающих производствах (60 %), в сельском и лесном хозяйстве (58 %), в розничной торговле (53 %) и в сфере добычи полезных ископаемых (51 %).

В качестве методов решения проблемы безработицы, возникающей вследствие роботизации, предлагаются введение налога на роботов либо, а также сокращение рабочей недели до 4 дней.