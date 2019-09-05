05.09.2019, 18:39
К ФБК и «Дождю» подали иск на миллиард рублей
ИА «Ореанда-Новости». Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что его фонду и телеканалу «Дождь» подали иск на сумму миллиард рублей.
В суд обратилась фирма «Флай авто». Предмет требований пока неизвестен. Заявление было зарегистрировано 5 сентября.
По данным сервиса СПАРК, главой и учредителем компании-заявителя является Дмитрий Леухин. Основным видом работы компании указаны аренда и лизинг автомобилей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии