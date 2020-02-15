ИА «Ореанда-Новости» . Информация о том, что к жилому строению №34 по улице Громовая доставили землю с кусками могильных плит и фотографий с надгробиями, появилась в социальной сети «Вконтакте». По сообщению «РИА Новости» местные правоохранительные органы уже начали проверку по данному факту.

Жительница Тольятти разместила в интернете видеозаписи, на которой видно привезённую неизвестными землю у одного из жилых многоэтажных домов города с деталями могильных плит и фотографиями погибших людей. После публикации в пресс-службе МВД заявили, что обстоятельства данного инцидента выяснят в ближайшее время.