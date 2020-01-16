16.01.2020, 20:59
К концу XXI века в России ожидаются природные катаклизмы
ИА «Ореанда-Новости». К концу XXI века в России ожидаются природные катаклизмы. Подобное предположение было озвучено директором Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Росгидромета Владимиром Катцовым.
Катцов сказал, что в нашей стране после 2050 года ожидаются жара и наводнения. Развитие климатических катаклизмов связано с изменением климата на территории России из-за самого человечества, так как люди сильно воздействуют на антропогенные факторы. Владимир Катцов отметил, что правительству и всем россиянам необходимо подготовится к подобным природным изменениям.
По словам директора обсерватории, наша климатическая система инертна, следовательно, человечеству необходимо адаптироваться под возможные новые погодные аномалии.
Катцов сказал, что в нашей стране после 2050 года ожидаются жара и наводнения. Развитие климатических катаклизмов связано с изменением климата на территории России из-за самого человечества, так как люди сильно воздействуют на антропогенные факторы. Владимир Катцов отметил, что правительству и всем россиянам необходимо подготовится к подобным природным изменениям.
По словам директора обсерватории, наша климатическая система инертна, следовательно, человечеству необходимо адаптироваться под возможные новые погодные аномалии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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