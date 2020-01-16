Подобное предположение было озвучено директором Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Росгидромета Владимиром Катцовым.Развитие климатических катаклизмов связано с изменением климата на территории России из-за самого человечества, так как люди сильно воздействуют на антропогенные факторы. Владимир Катцов отметил, что правительству и всем россиянам необходимо подготовится к подобным природным изменениям.