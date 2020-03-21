ИА «Ореанда-Новости» . К тушению крупного пожара на складах алюминиевого завода в Подмосковье привлекли пожарный поезд, авиацию и спецтехнику Министерства чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба московского ГУ МЧС.

В настоящее время пожар, который начался на заводе в Дмитрове утром 21 марта, охватил всю площадь строения. Огонь пытаются потушить более сотни специалистов с применением 35 единиц специальной техники. К месту возгорания выдвинулся пожарный поезд и авиация.

Пожару присвоен повышенный ранг, о пострадавших пока что не сообщается. Источник «РИА Новости» сообщил, что предварительной версией о причине возгорания является поджог.