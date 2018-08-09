ИА «Ореанда-Новости». В Москве суд вынес приговор пятерым членам «банды GTA», которые обвинялись в серии убийств водителей в 2012-2014 годах на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области. Четверо получили пожизненное заключение, ещё один участник преступлений – 20 лет колонии.



Анвар Улугмурадов, Хазратхон Додохонов, Умар Хасанов и Шерджон Кодиров получили пожизненные заключения, Зафарджон Гулямов – 20 лет колонии. Суд признал достаточными для вынесения обвинения представленных доказательств. В приговоре звучит, что эти люди создали вооружённую банду, члены которой проходили обучение, как нападать на людей и грабить. Участники осознавали, что состоят в банде, где была создана строгая иерархия.



Члены группировки обвиняются в 17 убийствах и двух покушениях, также в разбое, незаконном хранении и изготовлении оружия, бандитизме и хищении документов. В ходе судебных заседаний, обвиняемые признали вину частично. Что были соучастниками преступлений признали, но вот брать на себя вину за совершенные убийства не стали.

Во время вынесения приговора, суд учёл тот факт, что они находились длительное время в СИЗО

Также суд удовлетворил иски от родственников убитых к Кодирову, Хасанову и Додохонову на общую сумму около одного млн рублей, кроме того в счет федерального бюджета с них будут взысканы денежные суммы за судебные издержки – 1,5 млн рублей.

Изначально сторона обвинения требовала приговорить четверых участников к пожизненному заключению, а пятого члена банды – к 25 годам колонии. Можно говорить о том, что требования гособвинения практически полностью удовлетворены.

Судья Наталья Валикова приняла во внимание тот факт, что обвиняемые частично признали вину, помогали раскрывать преступление, сами они молоды и у некоторых есть семья и маленькие дети.

«Бандой GTA» преступную группировку назвали СМИ, это название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). Всего в группировке было около 15 человек и все они из стран Средней Азии, кроме убийств и покушений, участники совершили около 15 разбойных нападений.

Они заставляли водителей останавливаться, пробивая шины в авто с помощью самодельных шипов. После убивали жертв и забирали имущество.