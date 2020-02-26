ИА «Ореанда-Новости» . По сообщению издательства «РБК», в столичную полицию доставили мужчину, который пришёл к зданию посольства Киргизии с зашитым ртом в знак протеста. Источник РБК в московских правоохранительных органах подтвердил информацию о данном инциденте, однако не объяснил мотивов мужчины.

Издание «Mash» сообщило, что мужчина зашил себе рот сам в знак протеста против тюремного заключения бывшего депутата из Киргизии Садира Жапарова. Жапаров был приговорён к одиннадцати с половиной годам лишения свободы за незаконный митинг в Караколе, а также за захват в заложники бывшего губернатора области. Весной прошлого года суд сократил срок тюремного заключения Жапарова до 10 лет.