Информация о принятии законопроекта была опубликована на официальном сайте Правительства России.В проекте нового закона предусматривается, что у нас в стране будет сформирован специальный регистр россиян, имеющих право на получение медикаментов за счёт государства.Бесплатная выдача лекарств может коснуться инвалидов, онкобольных и других категорий россиян.Стоит отметить, что авторы законопроекта предусмотрели в тексте документа ежегодную проверку актуальности списка важнейших лекарственных медикаментов.