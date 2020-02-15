15.02.2020, 14:45
Кабинет министров одобрил законопроект о бесплатной выдачи лекарств
ИА «Ореанда-Новости». Кабинет министров одобрил законопроект о бесплатной выдачи лекарств для некоторых категорий граждан России. Информация о принятии законопроекта была опубликована на официальном сайте Правительства России.
В проекте нового закона предусматривается, что у нас в стране будет сформирован специальный регистр россиян, имеющих право на получение медикаментов за счёт государства. Кроме этого, таким людям будут также предоставляться продукты лечебного питания. Бесплатная выдача лекарств может коснуться инвалидов, онкобольных и других категорий россиян.
Стоит отметить, что авторы законопроекта предусмотрели в тексте документа ежегодную проверку актуальности списка важнейших лекарственных медикаментов.
В проекте нового закона предусматривается, что у нас в стране будет сформирован специальный регистр россиян, имеющих право на получение медикаментов за счёт государства. Кроме этого, таким людям будут также предоставляться продукты лечебного питания. Бесплатная выдача лекарств может коснуться инвалидов, онкобольных и других категорий россиян.
Стоит отметить, что авторы законопроекта предусмотрели в тексте документа ежегодную проверку актуальности списка важнейших лекарственных медикаментов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии