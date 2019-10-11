11.10.2019, 20:09
Кабмин обяжет открыть подвалы домов для кошек
ИА «Ореанда-Новости». Российское правительство создало проект постановления, которое обяжет открывать окна в подвалы многоквартирных домов, пишет РИА Новости.
Это делается для того, чтобы кошки могли свободно перемещаться. Кроме того, эта мера позволит создать оптимальный температурный режим в подвалах и технических помещениях многоэтажек.
Сейчас в России действует техрегламент, по которому все окна в подвалы должны быть закрыты. При таких правилах кошки часто бывают замурованы в подвалах, где умирают в мучениях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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