ИА «Ореанда-Новости». Российское правительство создало проект постановления, которое обяжет открывать окна в подвалы многоквартирных домов, пишет РИА Новости.



Это делается для того, чтобы кошки могли свободно перемещаться. Кроме того, эта мера позволит создать оптимальный температурный режим в подвалах и технических помещениях многоэтажек.



Сейчас в России действует техрегламент, по которому все окна в подвалы должны быть закрыты. При таких правилах кошки часто бывают замурованы в подвалах, где умирают в мучениях.