ИА «Ореанда-Новости» . Члены Правительства государства на заседании 21 марта текущего года одобрили стратегию модернизации российской агропромышленности и рыбохозяйственной деятельности. На официальном портале Правительства уточняется, что указанный документ долгосрочного планирования подразумевает методологию развития комплексов до 2030 года.

Необходимость формирования стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России на десять лет вперёд возникла в связи с необходимостью стабильного и динамичного совершенствования национальной экономики.

На заседании кабмин также утвердил трансферты на развитие малых городов страны и одобрил проект законодательного акта, который предусматривается увеличение инвестиций в инновационные национальные проекты.