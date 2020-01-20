Сейчас проект закона дорабатывается, после чего будет внесён в Госдуму на рассмотрение.В министерстве сообщили, что главным образом этот законопроект должен помочь оперативному выявлению источника распространения заболеваний питомцев, в том числе общих для человека и животных.