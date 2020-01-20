20.01.2020, 22:39
Кабмин поддержал законопроект о чипировании домашних животных
ИА «Ореанда-Новости». Комиссия правительства одобрила подготовленный Минсельхозом законопроект, которым вводится учёт и чипирование домашних животных, пишет «МК».
Сейчас проект закона дорабатывается, после чего будет внесён в Госдуму на рассмотрение.
В министерстве сообщили, что главным образом этот законопроект должен помочь оперативному выявлению источника распространения заболеваний питомцев, в том числе общих для человека и животных.
Сейчас проект закона дорабатывается, после чего будет внесён в Госдуму на рассмотрение.
В министерстве сообщили, что главным образом этот законопроект должен помочь оперативному выявлению источника распространения заболеваний питомцев, в том числе общих для человека и животных.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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