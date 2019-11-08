08.11.2019, 21:33
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
ИА «Ореанда-Новости». Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на будущий год, пишет RT.
Постановление опубликовано на портале правовой информации. Согласно документу, минимальный и максимальный размеры пособий составят 1,5 тысячи и 8 тысяч рублей соответственно.
Для россиян предпенсионного возраста минимальная сумма такая же, а максимальная — 11 280 рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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