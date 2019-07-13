Так, в будущем году выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая соответственно. Получается, что на новогодние праздники россияне будут отдыхать восемь дней – с 1 по 8 января.После этого длинные выходные будут в феврале – с 22 по 24 число. В марте россияне будут отдыхать с 7 по 9 марта в связи с Международным женским днём. А в мае граждан ждут пять дней отдыха с 1 по 5 число, а потом ещё с 9 по 11 в честь празднования Дня Победы.Следующие длинные выходные будут в июне – с 12 по 14 в связи с Днём России. Ещё один дополнительный выходной будет в ноябре – 4 числа в День народного единства.