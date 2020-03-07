ИА «Ореанда-Новости». Российское правительство выделило 62,9 миллиардов рублей из резервного фонда на единовременные выплаты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет «Коммерсант».



Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил выплаты по 75 тысяч рублей инвалидами ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, вдовам и вдовцам военных, погибших на Великой Отечественной войне и войнах с Финляндией и Японией, а также вдовам и вдовцам инвалидов и участников ВОВ.



Кроме того, по 50 тысяч рублей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.