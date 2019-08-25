С рабочим визитом прибыла федеральный координатор центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина.

В ходе пешей прогулки по улицам города Калининска Светлана Калинина ознакомилась с ходом работ, которые ведутся на центральной городской площади. Член центрального штаба Общероссийского народного фронта высказала свои замечания по поводу уложенного асфальта. Качество дорожного покрытия возмутило столичного специалиста.

Светлана Калинина заявила, что в городе планируется проведение сразу двух крупных парадов, поэтому нагрузка на дорожное полотно будет соответствующей. У местных властей в будущем будут проблемы с его качеством – вероятнее всего появятся трещины. Светлана Калинина потребовала имена конкретных исполнителей, которые назначены ответственными лицами за укладку асфальта. Через год она обязалась приехать и проверить качество дорог, в случае их неудовлетворительного состояния, должностные лица будут привлечены к ответственности. Причём столичный эксперт отметила, что не градоначальник будет отвечать за трещины на асфальте, а конкретный исполнитель. По словам Светланы Калининой, мэр может быть переизбран ежегодно, а человек, занимающийся дорожными работами всегда один. Именно с него и стоит спрашивать – он будет вынужден заменить плохой асфальт, причём не выборочно, а целиком, заключила Светлана Калинина.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Павел Мигачёв, в свою очередь, заверил, что принимать работы по благоустройству центральной площади Калининска будет специальная комиссия. В случае отрицательного решения по поводу качества дорог, работы не будут приняты. Подрядчик вынужден переделывать их до тех пор, пока не будет достигнут должный уровень качества.