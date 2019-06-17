ИА «Ореанда-Новости» . Эксперты «Росконтроля» проверили свиные стейки, продающиеся на полках российских магазинов, и обнаружили, что в них содержится бактерия кишечной палочки. Результаты исследования были опубликованы в понедельник, 17 июня, на сайте организации.

Всего в лаборатории побывали семь охлажденных стейков из свинины, закупленных в супермаркетах торговых сетей «Мираторг», «Ашан», «Карусель», «Мясновъ», Selgros, «Билла» и «Глобус». Из них два образца попали в чёрный список. Среди них оказался стейк «Билла», в котором уровень обсемененности мезофильной микрофлорой в десять раз превысил максимально допустимое значение. Также эксперты не рекомендуют покупать стейки производителя «Мясновъ». В данном мясе обнаружили «растительный углеводный компонент», которым «накачали» продукцию для увеличения веса.

При этом лучшим был признан свиной стейк Globus, далее в рейтинге идут эскалоп «Ашан», а также стейки «Мираторг» и Selgros. Эскалоп «Карусель» попал в список товаров с замечаниями из-за неудовлетворительных органолептических показателей и сомнений экспертов в свежести продукта.

Отмечается, что во всех проверенных образцах были обнаружены бактерии кишечной палочки. В связи с этим любителям свинины рекомендуют хорошо прожаривать мясо, а также не использовать доски, на которых резали такое мясо, при приготовлении других продуктов.

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.