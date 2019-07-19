Автором письма выступил глава организации «Росгидромет» Максим Яковенко.

Напомним, что город Нижний Тагил включён в список самых грязных городов. Максим Яковенко выступил с предложением ослабить внимание московской администрации к этому городу. В противном случае, Нижний Тагил может часть финансирования, выделяемого в рамках проекта национального масштаба под названием «Чистый воздух». Руководитель Росгидромета заявляет, что воздух в Нижнем Тагиле значительно стал чище – уровень загрязнённости снизился по сравнению с прошлым годом. Теперь он изменил свой статус с «высокого» на «низкий». Причина улучшения качесвта воздуха в этом городе связана с тем, что компания «Евраз» предприняла меры по снижению выбросов в открытый воздух.

Улучшению качества воздуха в Нижнем Тагиле способствовало также подписание в июне этого года соглашения между тремя сторонами. Это губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр природных ресурсов и экологии Димитрий Кобылкин и старший вице-президент «ЕВРАЗ» по коммерции и развитию бизнеса Алексей Иванов. Согласно этому документу последняя в течение пяти лет должна вложить свыше 3,4 миллиардов рублей в усовершенствование системы, которая призвана снизить негативное воздействие производства на окружающую среду. Соглашение было подписано в ходе проведения Международного экономического форума в городе Санкт-Петербурге.

Данные меры власти предприняли для того, чтобы исполнить так называемые «майские» указы президента России Владимира Путина, обнародованные им в прошлом году.