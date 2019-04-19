19.04.2019, 22:57
Кадыров назвал себя "детским страхом" Порошенко
ИА «Ореанда-Новости». Президент Чечни Рамзан Кадыров опубликовал у себя в Telegram-канале пост, в котором прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о себе и Владимире Зеленском, пишут РИА Новости.
Во время дебатов Порошенко заявил, что Зеленский боится Кадырова и извинялся перед ним. Кадыров на это отметил, что у украинского лидера "большие проблемы с памятью". Кадыров заявил, что Порошенко сам его боится и пытается свой испуг приписать Зеленскому. Ведь только так, по мнению главы Чечни, можно объяснить то, что Порошенко освободил российских журналистов по первому требованию Кадырова.
Напомним, дебаты на Украине прошли сегодня вечером на самом большом стадионе Украины. По некоторым оценкам, на них присутствовало 60 тысяч зрителей.
Во время дебатов Порошенко заявил, что Зеленский боится Кадырова и извинялся перед ним. Кадыров на это отметил, что у украинского лидера "большие проблемы с памятью". Кадыров заявил, что Порошенко сам его боится и пытается свой испуг приписать Зеленскому. Ведь только так, по мнению главы Чечни, можно объяснить то, что Порошенко освободил российских журналистов по первому требованию Кадырова.
Напомним, дебаты на Украине прошли сегодня вечером на самом большом стадионе Украины. По некоторым оценкам, на них присутствовало 60 тысяч зрителей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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