ИА «Ореанда-Новости». Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что расценивает слова режиссёра Александра Сокурова как национализм и попытку внести раздор в общество, пишет «Интерфакс».



Напомним, вчера Сокуров на заседании СПЧ предложил переосмыслить звание Героя России. По словам режиссёра погибшие солдаты не могут носить то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы.



Глава Чечни, в свою очередь, заявил, что Сокуров ставит под угрозу межнациональное согласие и единство народов. Кадыров подчеркнул, что «Россия и Чечня едины навсегда».