ИА «Ореанда-Новости» Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров посоветовал россиянам умерено питаться и заниматься физическими упражнениями. Об этом он заявил в День здорового питания, который отмечается 2 июня.

Кадыров подчеркнул, что отказ от излишеств и спорт поможет обрести лёгкость в организме и прилив энергии. Глава Чечни посоветовал не пробовать во время застолья все блюда подряд, а соблюдать меру.

Кроме того, он призвал граждан следить за своим здоровьем не только в один день, но и весь год.