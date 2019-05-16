ИА «Ореанда-Новости». Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что авторы санкций, которые США ввели против сотрудников чеченского СОБР «Терек», попали в «чёрный список» Чечни.

Кадыров заявил, что «Терек» - это одни из лучших бойцов с терроризмом в мире. Глава республики отметил, что, если в США на государственном уровне принимают решения насчёт «маленькой Чечни», значит её боятся.

Кадыров также отметил, что авторы «писулек» попали в его «чёрный список». А республика, как сказал Кадыров, находится на правильном пути, подчеркнув, что для рядовых американцев Чечня остаётся гостеприимным регионом.

 