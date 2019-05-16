16.05.2019, 23:43
Кадыров внесёт авторов санкций против спецназа "Терек" в свой "чёрный список"
ИА «Ореанда-Новости». Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что авторы санкций, которые США ввели против сотрудников чеченского СОБР «Терек», попали в «чёрный список» Чечни.
Кадыров заявил, что «Терек» - это одни из лучших бойцов с терроризмом в мире. Глава республики отметил, что, если в США на государственном уровне принимают решения насчёт «маленькой Чечни», значит её боятся.
Кадыров также отметил, что авторы «писулек» попали в его «чёрный список». А республика, как сказал Кадыров, находится на правильном пути, подчеркнув, что для рядовых американцев Чечня остаётся гостеприимным регионом.
Кадыров заявил, что «Терек» - это одни из лучших бойцов с терроризмом в мире. Глава республики отметил, что, если в США на государственном уровне принимают решения насчёт «маленькой Чечни», значит её боятся.
Кадыров также отметил, что авторы «писулек» попали в его «чёрный список». А республика, как сказал Кадыров, находится на правильном пути, подчеркнув, что для рядовых американцев Чечня остаётся гостеприимным регионом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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