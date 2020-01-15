15.01.2020, 22:00
Кадыров заболел и назначил Хучиева врио главы Чечни
ИА «Ореанда-Новости». Руководство Чечни сообщило, что президент республики Рамзан Кадыров вернётся к исполнению своих обязанностей после прохождения курса лечения, пишет «Интерфакс».
Представитель руководства Чечни рассказал, что несколько дней назад Кадыров возложил временное исполнение обязанностей главы республики на руководителя правительства Муслима Хучиева.
Он также добавил, что подобная практика существует и в других регионах России.
Представитель руководства Чечни рассказал, что несколько дней назад Кадыров возложил временное исполнение обязанностей главы республики на руководителя правительства Муслима Хучиева.
Он также добавил, что подобная практика существует и в других регионах России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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