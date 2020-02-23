ИА «Ореанда-Новости». Кадыров заявил, что причин для массового переселения чеченцев в 1944 года не было и нет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что причин для массовой депортации чеченцев в 1944 году не было и до сих пор не найдено. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте» в годовщину начала переселения чеченцев и ингушей в Сибирь и Казахстан.

Кадыров отметил, что «проклятый Иосиф Сталин» стал причиной бесчеловечных и жестоких репрессий. Никаких причин этого поступка так и не было найдено за все 76 лет, которые прошли с начала депортации.

Кадыров обратил внимание на то, что все обвинения советских властей в сотрудничестве уроженцев республики с фашистами были беспочвенными. Более того, множество чеченцев сражались с немецкими силами, защищая СССР.