ИА «Ореанда-Новости»Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России за наибольшее количество присутствий на рекордах в течение года, пишет РИА Новости.

Сообщается, что Кадыров установил рекорд как глава региона, присутствовавший на наибольшем количестве рекордов, установленных в разные дни, за один год, с результатом 6 раз.

Соответствующий сертификат вручат министру спорта Чечни Мусе Ханарикову, который посетит церемонию празднования семилетия Книги рекордов России.