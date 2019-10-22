ИА «Ореанда-Новости». Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России за наибольшее количество присутствий на рекордах в течение года, пишет РИА Новости.



Сообщается, что Кадыров установил рекорд как глава региона, присутствовавший на наибольшем количестве рекордов, установленных в разные дни, за один год, с результатом 6 раз.



Соответствующий сертификат вручат министру спорта Чечни Мусе Ханарикову, который посетит церемонию празднования семилетия Книги рекордов России.