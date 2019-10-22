22.10.2019, 18:39
Кадырова включили в Книгу рекордов России
ИА «Ореанда-Новости». Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России за наибольшее количество присутствий на рекордах в течение года, пишет РИА Новости.
Сообщается, что Кадыров установил рекорд как глава региона, присутствовавший на наибольшем количестве рекордов, установленных в разные дни, за один год, с результатом 6 раз.
Соответствующий сертификат вручат министру спорта Чечни Мусе Ханарикову, который посетит церемонию празднования семилетия Книги рекордов России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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