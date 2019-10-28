28.10.2019, 08:30
Каждая третья семья с детьми из России не пользуется льготами
ИА "Ореанда-Новости"Общественная палата России попросила провести опрос населения, чтобы выяснить, какое количество семей, имеющих детей, не пользуются льготами, которые положены им по закону. По результатам этого опроса выяснилось, что льготами не пользуются более 35 процентов семей, имеющих на них законное право.
Выяснилось, что многие семьи даже не знают о доступных для них привилегий. По закону, многодетные семьи могут бесплатно посещать музей и парки культуры и отдыха. Если они отказываются от этих привилегий, то им должны выплатить деньги.
В Министерстве труда заявили, что необходимо усиленно просвещать население в этом вопросе. Этому должно поспособствовать расширение сети МФЦ.
Выяснилось, что многие семьи даже не знают о доступных для них привилегий. По закону, многодетные семьи могут бесплатно посещать музей и парки культуры и отдыха. Если они отказываются от этих привилегий, то им должны выплатить деньги.
В Министерстве труда заявили, что необходимо усиленно просвещать население в этом вопросе. Этому должно поспособствовать расширение сети МФЦ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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