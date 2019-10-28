Общественная палата России попросила провести опрос населения, чтобы выяснить, какое количество семей, имеющих детей, не пользуются льготами, которые положены им по закону.Выяснилось, что многие семьи даже не знают о доступных для них привилегий. По закону, многодетные семьи могут бесплатно посещать музей и парки культуры и отдыха. Если они отказываются от этих привилегий, то им должны выплатить деньги.В Министерстве труда заявили, что необходимо усиленно просвещать население в этом вопросе. Этому должно поспособствовать расширение сети МФЦ.