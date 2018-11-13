ИА «Ореанда-Новости». Социологи «Левада-центра» выяснили, что 24 процента россиян до сих пор не пользуются возможностями интернета. При этом ежедневно заходят в интернет 57 процентов жителей России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который опубликовала организация «Левада-центр» на своём официальном сайте.

В этом году процент людей, которые вообще не пользуется интернетом, стал меньше – 24 процента. В 2017 году таких было 27 процентов россиян. При этом в последние годы активно растёт число пользователей всех возрастных групп, которые ежедневно выходят во всемирную сеть. Если в этом году таких 57 процентов, то в 2017-м было 49 процентов, в 2016-м – 44 процента и 41 процент в 2015-м году.

Социологи отмечают, что наблюдается незначительное снижение числа респондентов, которые указали, что выходят в интернет несколько раз в неделю: сейчас таких людей 12 процентов против 16 процентов годом ранее. Раз в неделю или реже интернетом пользуется 7 процентов респондентов, в 2017-м году было 9 процентов.

Активнее всего «юзают» (используют) всемирную паутину молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. В этой возрастной категории ежедневно пользуются интернетом 90 процентов людей. В следующей возрастной категории от 25 до 39 лет ежедневно в интернет заходят 83 процента россиян, в категории 40-54 лет – 60 процентов. Каждый четвертый (25 процентов) гражданин в возрасте 55 лет и старше заходит в интернет ежедневно. В прошлом году в этой возрастной категории ежедневно пользовались интернетом 17 процентов людей, а в 2015-м – всего 9 процентов.

Опрос был проведён социологами «Левада-центра» с 18 по 24 октября 2018 года как в городах, так и в сельских поселениях России – в 136 населенных пунктах, 52 субъектах России. Опросили 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.