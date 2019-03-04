04.03.2019, 13:09
Каждый гражданин получит 10 тысяч рублей на обучение IT-специальностям
ИА «Ореанда-Новости». Российские власти планируют выделить порядка 3 миллиардов рублей на выпуск цифровых сертификатов на обучение россиян в сфере информационных технологий (IT). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу направления «Кадры и образование» АНО «Цифровая экономика» Андрея Сельского.
Для получения такого сертификата необходимо будет отправить соответствующую заявку в электронном виде.
В этом году на сертификаты выделят около 409 миллионов рублей. Проект рассчитан до 2021 года, за это время на него планируется потратить около 2,9 миллиардов рублей.
Каждый россиянин сможет получит сертификат на 10 тысяч рублей. Он сможет его погасить в обмен на обучение, например, основам программирования, а также на получение базовых навыков работы с данными. Кроме того, при помощи этого сертификата можно будет также заняться освоением коммуникаций в современном цифровом мире.
Отмечается, что занятия будут проходить как в онлайн-режиме, так и при личном присутствии. Ожидается, что к 2024 году обучение сможет пройти около 1 миллиона россиян.
Выдача цифровых сертификатов начнётся уже в этом году. Пока планируется выдать первые 5 тысяч экземпляров. Первыми получать новые знания смогут жители тех регионов, которые выиграют заявку на проведение пилота системы. После успешного тестирования, заявку сможет подать любой россиянин.
После направления электронной заявки нужно будет пройти аутентификацию. Кроме того, граждане также смогут пройти тестирование, чтобы сформировать персональный профиль компетенций.
Ранее сообщалось о том, что в России стартует переобучение для граждан предпенсионного возраста. Планируется, что в текущем году получить новые навыки смогут уже первые 75 тысяч человек. В Роструде заявили, что в переобучении заинтересованы не только сами граждане, но и работодатели, которые ждут новые кадры.
Для получения такого сертификата необходимо будет отправить соответствующую заявку в электронном виде.
В этом году на сертификаты выделят около 409 миллионов рублей. Проект рассчитан до 2021 года, за это время на него планируется потратить около 2,9 миллиардов рублей.
Каждый россиянин сможет получит сертификат на 10 тысяч рублей. Он сможет его погасить в обмен на обучение, например, основам программирования, а также на получение базовых навыков работы с данными. Кроме того, при помощи этого сертификата можно будет также заняться освоением коммуникаций в современном цифровом мире.
Отмечается, что занятия будут проходить как в онлайн-режиме, так и при личном присутствии. Ожидается, что к 2024 году обучение сможет пройти около 1 миллиона россиян.
Выдача цифровых сертификатов начнётся уже в этом году. Пока планируется выдать первые 5 тысяч экземпляров. Первыми получать новые знания смогут жители тех регионов, которые выиграют заявку на проведение пилота системы. После успешного тестирования, заявку сможет подать любой россиянин.
После направления электронной заявки нужно будет пройти аутентификацию. Кроме того, граждане также смогут пройти тестирование, чтобы сформировать персональный профиль компетенций.
Ранее сообщалось о том, что в России стартует переобучение для граждан предпенсионного возраста. Планируется, что в текущем году получить новые навыки смогут уже первые 75 тысяч человек. В Роструде заявили, что в переобучении заинтересованы не только сами граждане, но и работодатели, которые ждут новые кадры.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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