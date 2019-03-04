Для получения такого сертификата необходимо будет отправить соответствующую заявку в электронном виде.В этом году на сертификаты выделят около 409 миллионов рублей.. Кроме того, при помощи этого сертификата можно будет также заняться освоением коммуникаций в современном цифровом мире.Отмечается, что занятия будут проходить как в онлайн-режиме, так и при личном присутствии.Выдача цифровых сертификатов начнётся уже в этом году. Пока планируется выдать первые 5 тысяч экземпляров. Первыми получать новые знания смогут жители тех регионов, которые выиграют заявку на проведение пилота системы. После успешного тестирования, заявку сможет подать любой россиянин.После направления электронной заявки нужно будет пройти аутентификацию. Кроме того, граждане также смогут пройти тестирование, чтобы сформировать персональный профиль компетенций.Ранее сообщалось о том, что в России стартует переобучение для граждан предпенсионного возраста. Планируется, что в текущем году получить новые навыки смогут уже первые 75 тысяч человек. В Роструде заявили, что в переобучении заинтересованы не только сами граждане, но и работодатели, которые ждут новые кадры.