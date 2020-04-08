ИА «Ореанда-Новости». В России каждый пятый отложил процесс покупки недвижимости из-за кризиса. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на исследование проекта Недвижимость Mail.ru.

Согласно результатам исследования, на данный момент 51% ответивших не намерены покупать жильё. 22% на время остановили процесс покупки, а 10% респондентов и вовсе отказались от приобретения жилья.

Отмечается, что 17% всё же планируют купить недвижимость в ближайшее время.

24% тех, кто задумался о покупке, хотят приобрести квартиру в новостройке. Столько же ищут жильё на вторичном рынке.

84% опрошенных отметили, что сейчас неблагополучное время для приобретения жилья и стоит отложить планы. 11% заявили, что всё хорошо и можно совершать такие покупки.