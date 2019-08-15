ИА «Ореанда-Новости» Эксперты Высшей школы экономики Сергей Смирнов и Алексей Капустин предупредили, что 19,8 % домохозяйств и 13,1 % россиян рискуют оказаться в условиях социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества вследствие бедности и прочих факторов.

Исследование было проведено по заказу Росстата в 2018 году. Специалисты основывали свои расчёты на результатах комплексного обследования условий жизни граждан. Эксперты взяли за основу индекс ООН, учитывающий ограничения в доступе к экономической сфере, социальным услугам и общественной жизни.

Было выяснено, что доля людей в возрасте от 15 до 72 лет, рискующих оказаться в социальной эксклюзии, составляет 12 %, среди тех же, кто старше 72 лет, – 22,6%. В группу риска попали 6,7 % занятых лиц трудоспособного возраста, 36,2 % безработных, 17,5 % незанятых лиц трудоспособного возраста. Риск социальной эксклюзии среди сельских жителей гораздо выше, чем среди горожан (20,2 % и 9,9 % соответственно).

По регионам России показатели значительно разнятся. Меньше всего рискующих оказаться в социальной изоляции в Москве (1,7 %), Санкт-Петербурге (2,8 %) и Татарстане (4,6 %), больше всего их в Хакасии (34,3 %), Забайкальском крае (31,6 %) и Тыве (25,6 %).