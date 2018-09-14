ИА «Ореанда-Новости». Всероссийский центр изучения общественного мнения пришёл к выводу, что каждый второй житель России поддерживает запрет продажи алкоголя лицам младше 21 года.



О том, что около 60 процентов россиян поддерживают идею о запрете продажи алкоголя молодёжи, а именно лицам младше 21 года, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Центр опубликовал данные своего исследования в пятницу на сайте организации.

При этом социологи отмечают, что 41 процент россиян считают слишком мягкими меры, направленные на уменьшение потребления алкоголя среди граждан. А чрезмерными действия властей в этой сфере считают восемь процентов респондентов. Треть россиян (32 процента) устраивает уровень принимаемых в стране мер.

Среди мер по борьбе с алкоголизмом наибольшую поддержку получила мера об ограничении продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года – 58 процентов высказалось «за» такие изменения в стране.

За запрет рекламы алкоголя выступили 49 процентов опрошенных, 54 процента поддерживают пропаганду здорового образа жизни.

Эксперты отмечают, что в то же время за последние 13 лет снизилась доля тех, кто выбирает вариант «введение уголовной ответственности за распитие спиртных напитков и появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах» (этот процент упал с 39 до 33).

За введение «сухого закона», что предполагает тотальный запрет на алкоголь, высказалось минимальное количество опрошенных. Этот метод борьбы поддерживают всего 12 процентов россиян.

37 процентов опрошенных сознались, что в их ближайшем окружении есть алкоголики.

Чаще всего (46 процентов) россияне относят алкоголизм к категории болезней, требующих медицинского вмешательства. В то же время почти треть опрошенных (31 процент) считают алкоголизм болезнью социального характера.

Опрос ВЦИОМ проводил 6 сентября. Методом телефонного интервью опросили 1,6 тыс. респондентов. Это делалось по случайной выборке, но участвовали лишь лица старше 18 лет.