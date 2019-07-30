ИА "Ореанда-Новости" Превалирующая часть российских граждан испытывает нехватку денежных средств – около трёх четвертей живут от зарплаты до зарплаты. Падение уровня реальных доходов у населения приводит к тому, что соотечественники вынуждены экономить. Эксперты выступили со своими предложениями об оптимальных способах.

По информации, предоставленной заместителем заведующего кафедрой факультета социальных наук НИУ «Высшая школа экономики» Дилярой Ибрагимовой, при нехватке денежных средств можно использовать две стратегии. К ним относится экономия или дополнительный заработок. Эти два способа имеют даже гендерную окраску – так женщинам свойственно экономить, а мужчинам отправляться на поиск дополнительных финансовых средств. Одним из наиболее действенных способов сэкономить является смена ценового сегмента тех магазинов, в которых привык покупать российский потребитель. Таким образом, заменить некоторые группы товаров на аналогичные, но по более низкой цене. Также возможно отказаться от не самых значимых пунктов личного бюджета. К ним Диляра Ибрагимова отнесла посещение торгово-развлекательных комплексов, увеселительных и даже культурно-просветительских заведений. В целях жёсткой экономии можно отказаться от проведения отпуска за рубежом.

Поиск дополнительных заработков может включать в себя приработки, случайные и разовые работы или получение дохода, связанного с любимым делом. То есть совмещение основного места работы с каким-либо другим поможет внести в бюджет дополнительные финансовые средства.

Стоит отметить, что менее половины российских граждан испытывает потребность в дополнительных десяти тысячах рублях ежемесячно для нормальной жизни.