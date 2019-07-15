О необходимости взять с собой медикаменты во избежание непростых ситуаций, говорят и медицинские специалисты.

В большинстве случаев россияне пользуются готовыми пакетами туров, в которые уже включена услуга медицинского страхования. Отдыхающие платят за неё, покупая путёвку в другую страну. Однако, даже наличие полиса обязательного медицинского страхования не сможет уберечь путешественников от платных медицинских услуг. По словам менеджеров по туризму, полис покрывает страховые случаи экстренного медицинского вмешательства и помощь в стационаре медицинского учреждения. Однако, турист, в среднем, покрывает одну треть расходов, затраченных на его лечение. Кроме того, следует помнить, что ряд заболеваний не входит в медицинскую страховку. К ним относятся стоматологические, гинекологические, урологические и хронические заболевания. В случае, если травма получена в состоянии алкогольного опьянения или во время спортивных занятий, медицинская страховка не покроет расходы, поэтому туристу необходимо будет платить отдельно из собственного кармана.

Всем отдыхающим сотрудники фармацевтической области советуют взять аптечку с собой. Основными компонентами станут: перекись, вата, зелёнка, бинт, пластырь и электронный термометр. Нелишними будут жаропонижающие и обезболивающие средства. Чаще всего на отдыхе необходимо средство, улучшающее пищеварение, любые сорбенты, средства против аллергии и укусов насекомых. В дороге путешественнику пригодятся таблетки от укачивания, а на пляже солнцезащитные средства и средства против ожогов. При активном отдыхе стоит положить в аптечку мазь против ушибов.

Не стоит забывать, что некоторые, привычные для соотечественников, препараты не так легко найти в зарубежных аптеках. Тот медикамент, который можно найти в свободной продаже в России, не всегда будет доступен в аптеках за границей.