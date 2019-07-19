Казалось бы, устройство создано облегчить управление автомобилем, однако, неправильная его эксплуатация может привести к неисправности рулевого управления.

Для того, чтобы эффективнее управлять автомобилем с системой усиления рулевого управления и сохранить работу гидроусилителя на долгое время, эксперты приводят несколько замечаний и советов.

Прежде всего, многие автомеханики связываются с проблемой, связанной с тем, что автомобилист слишком активно выкручивает руль в ту или иную сторону. Этого делать не стоит. Несмотря на то, что вся система отличается надёжностью, слабым местом считают масляные патрубки. При слишком резком или сильном повороте рулевого управления они подвержены повреждениям в первую очередь. Если всё же крутого поворота на дороге не избежать, то специалисты рекомендуют как можно скорее вернуть руль в исходное положение.

Ещё одной ошибкой автолюбителей эксперты считают стояние на повороте с вывернутым заранее рулём. Не стоит выкручивать его до максимального значения вправо или влево и стоять ждать. Рулевое управление стоит приводить в движение только при совершении манёвра. На перекрёстке стоит ожидать зелёный свет с рулём в исходном положении, то есть прямо.

Многие автомобилисты, паркуя транспорт, оставляют колёса в прямом положении. Это заблуждение было развенчано экспертами. Они говорят о том, что можно ставить колёса в любом, удобном для автовладельца, положении. Никакой опасности гидроудара в момент запуска двигателя автомобиля нет, утверждают специалисты.