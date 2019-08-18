ИА "Ореанда-Новости" Пара недель осталась до начала нового учебного года. Помимо традиционных покупок как канцелярские принадлежности или, например, школьная форма ученику необходим также ранец.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют прежде всего обратить внимание при выборе рюкзака на его вес и форму. Большим преимуществом станет наличие светоотражающих элементов на ранце. Стоит внимательно ознакомиться с информацией, размещённой на бирках рюкзака. В ней должны содержаться сведения от места производства до гарантийного срока. Важным станет информация о возрасте ребёнка, которому этот ранец рекомендуется.

Старайтесь не покупать ранец в одиночку, лучше взять с собой ребёнка в магазин и померить ранец сразу. Ширина плеч не должна быть уже ширины изделия, верх ранца не должен превысить линию плеч, а низ – располагаться на уровне поясницы. Что касается веса рюкзака, то для каждого возраста необходим свой вес. Так для ученика начальной школы вес не может быть более семисот граммов, школьники среднего и старшего звена должны обладать ранцем, вес которого не превышает одного килограмма. Спинка должна быть жёсткой и формоустойчивой, ткань изделия лёгкой и прочной.

Стоимость рюкзака или ранца для школьника довольно сильно варьируется. Можно найти варианты за семьсот рублей, а можно потратить до девяти тысяч рублей. Обычно цена растёт за счёт дополнительных деталей и функций, например, наличие сумки для сменной обуви или бутылки для напитков.

Роспотребнадзор предупреждает, что при обнаружении в продаже школьных ранцев без соответствующей маркировки или другой необходимой документации стоит обратиться по телефону «горячей» линии ведомства.