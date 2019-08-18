Как выбрать ранец для школьника: рекомендации экспертов
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют прежде всего обратить внимание при выборе рюкзака на его вес и форму. Большим преимуществом станет наличие светоотражающих элементов на ранце. Стоит внимательно ознакомиться с информацией, размещённой на бирках рюкзака. В ней должны содержаться сведения от места производства до гарантийного срока. Важным станет информация о возрасте ребёнка, которому этот ранец рекомендуется.
Старайтесь не покупать ранец в одиночку, лучше взять с собой ребёнка в магазин и померить ранец сразу. Ширина плеч не должна быть уже ширины изделия, верх ранца не должен превысить линию плеч, а низ – располагаться на уровне поясницы. Что касается веса рюкзака, то для каждого возраста необходим свой вес. Так для ученика начальной школы вес не может быть более семисот граммов, школьники среднего и старшего звена должны обладать ранцем, вес которого не превышает одного килограмма. Спинка должна быть жёсткой и формоустойчивой, ткань изделия лёгкой и прочной.
Стоимость рюкзака или ранца для школьника довольно сильно варьируется. Можно найти варианты за семьсот рублей, а можно потратить до девяти тысяч рублей. Обычно цена растёт за счёт дополнительных деталей и функций, например, наличие сумки для сменной обуви или бутылки для напитков.
Роспотребнадзор предупреждает, что при обнаружении в продаже школьных ранцев без соответствующей маркировки или другой необходимой документации стоит обратиться по телефону «горячей» линии ведомства.
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