Мошенники в таких случаях либо регистрируют подписи, о чём владелец сам и не подозревает, либо крадут уже имеющиеся.

Как не стать жертвой аферистов и как в таком случае государство сможет защитить обманутого, рассказывают эксперты. Одними из основных видов сделок, которые проводят мошенники, используя электронные подписи – это регистрация предприятия, например, общество с ограниченной ответственностью, или купля-продажа недвижимого имущества.

Для физических лиц юристы советуют никому и никогда не давать собственную электронную подпись, кроме того, заблокировать компьютер, если в нём содержатся сведения о ней. При первой возможности специалисты советуют сменить пин-код, выданный при регистрации, и естественно, никому не сообщать о нём. В целом, следует внимательно отнестись ко всем документам, относящимся к электронной подписи – не оставлять их и ксерокопии в легкодоступных местах, не передавать третьим лицам. Регулярно посещайте официальные сайты на портале государственных услуг или Федеральной налоговой службы – вся информация, связанная с использованием электронной подписи отображается на этих ресурсах. Наиболее эффективным методом является запрет на совершение сделок без личного присутствия владельца электронной подписи. Заполнив соответствующие документы, такие сделки будут незаконными.

Дополнительные рекомендации дают эксперты по отношению к юридическим лицам. Главное, не стоит забывать отозвать сертификат электронной подписи того сотрудника, который уже не работает в компании. Формально такой сотрудник, даже будучи уволенным, может совершать операции от имени вашего предприятия.