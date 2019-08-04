Медики посоветовали, как минимизировать влияние вредных веществ в воздухе.

Первым делом, специалисты рекомендуют плотно закрывать окна и, по возможности, двери в помещения. Москитную сетку, которая не защищает от смога, следует заменить на влажную простынь или марлю. Влажная уборка в квартирах или офисах должна производиться ежедневно, а в случае сильного смога, дважды в день. Вредные вещества оседают на поверхность, ликвидировать которые возможно только при помощи влажных тряпок. При закрытых окнах и дверях проветривание всё же является необходимым мероприятием. Медики рекомендуют использовать кондиционеры или вентиляторы. Первые, несомненно, эффективнее, однако, если их нет, можно просто «прогнать» воздух вентилятором.

Постараться свести собственное пребывание на открытом воздухе к нулю – выходить на улицы стоит в случае необходимости. О долгих пеших прогулках на время смога лучше забыть. Если всё таки выхода на улицу не избежать, то выходите лучше в вечернее время – утром концентрация вредных веществ в воздухе крайне высокая. После прогулки не стоит пренебрегать душем, чтобы смыть осевшие на кожу и одежду частицы. Влажные марлевые повязки препятствуют попаданию этих веществ в организм человека. Особой эффективностью пользуются респираторы или полумаски, обладающие функциями фильтра.

Что касается питья в этот период, то медики рекомендуют пить как можно больше жидкости, желательно чистую негазированную воду. Токсины при обильном питье выводятся гораздо быстрее. Отравления организма от последствий смога чаще всего не избежать. Поэтому эксперты советуют принимать в это время поливитамины. Также стоит в этот период отказаться от таких вредных привычек как курение и алкоголь – они только усугубят общее состояние организма.