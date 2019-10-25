25.10.2019, 09:20
Какие профессии будут востребованы. Мнение экспертов
ИА «Ореанда-Новости» Наиболее востребованными будут так называемые массовые профессии. Будут также пользоваться спросом на рынке труда специалисты, представляющие область управления. Об этом уведомили во ВНИИ труда.
Будут востребованы такие специальности, как бухгалтер, повар, токарь, лифтер, бармен, педагог.
Высоким спросом будут также пользоваться на рынке труда дефицитные профессии. Не останется без работы инженер-химик, к примеру.
По словам представителя ВНИИ Ирины Волошиной, ситуация на трудовом рынке не может меняться быстро в настоящее время. Поэтому за шесть лет не может случиться так, что некоторые профессии исчезнут совсем или станут, наоборот, актуальнее.
По словам эксперта, у работников появляются новые трудовые функции из-за того, что некоторые профессии трансформируются.
Будут востребованы такие специальности, как бухгалтер, повар, токарь, лифтер, бармен, педагог.
Высоким спросом будут также пользоваться на рынке труда дефицитные профессии. Не останется без работы инженер-химик, к примеру.
По словам представителя ВНИИ Ирины Волошиной, ситуация на трудовом рынке не может меняться быстро в настоящее время. Поэтому за шесть лет не может случиться так, что некоторые профессии исчезнут совсем или станут, наоборот, актуальнее.
По словам эксперта, у работников появляются новые трудовые функции из-за того, что некоторые профессии трансформируются.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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