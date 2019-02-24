ИА «Ореанда-Новости» Сервис Scanner.Travel спрогнозировал, какие страны будут пользоваться наибольшей популярностью у туристов в этом году. В список вошли: Турция, Кипр, Таиланд, Вьетнам, Греция, Доминикана, Тунис, Индия и ОАЭ.

Также российских туристов интересуют курорты Египта - Хургада и Шарм-эш-Шейх, именно по этим направления наибольшее число поисковых запросов, россияне ожидают появления прямых чартерных рейсов в эти города.

Вероятно, россияне предпочтут этим летом отдыхать в тёплых странах - Турции, Греции на Кипре или в Тунисе. Эти страны выбирают в основном семьи с детьми – это почти 25% от общего числа путешественников.

Многие россияне, скорее всего, выберут для отдыха курорты России, так как они подходят многим по климату и финансам. Сервис спрогнозировал, что по сравнению с прошлым годом больше туристов поедут Объединённые Арабские Эмираты, так как климат в этой стороне света позволяет комфортно отдохнуть в любое время года. Также эксперты оценили, что в 2019 году всё больше путешественников будет бронировать путёвки на онлайн-сервисах, но при этом 90% из них всё же будут покупать их оффлайн.

Одним из важнейших факторов выбора направления станет также выбор авиакомпании, так как туристы предпочитают прямые авиаперелёты.

Ранее сервис Туту.ру выяснил, что в 2019 году ожидается повышение цен на 20% на отдых в Турции и Греции. На другие туристические маршруты цены повысятся в среднем на 12%. Эксперты проанализировали статистику поисковых запросов и данные о продажах. Если в 2018 году тур на двоих в Турцию стоил примерно 80 тысяч рублей, то в этом году путешественникам придётся раскошелиться на 100 тысяч. В Греции же стоимость отдыха возросла до 120 тысяч с 97,7.

Менее всего подорожание затронуло такие популярные туристические направления как Россия, Абхазия, Вьетнам, Болгария.



