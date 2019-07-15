ИА «Ореанда-Новости». Оппозиционные кандидаты, которые баллотируются в Мосгордуму, заявили, что будут требовать встречи с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, пишет «Интерфакс».



Политики выдвинули своё требование на несанкционированном мероприятии в понедельник на Трубной площади в столице. Кандидат от «Яблока» Сергей Митрохин заявил, что они требуют зарегистрировать всех: и оппозиционных, и провластных, чтобы честные выборы показали, кто сильнее.



Политик заявил, что они придут завтра в ЦИК, чтобы встретиться с Памфиловой, которая согласилась с ними встретиться, но 21 июля, так как находится на больничном. Однако регистрация кандидатов заканчивается 16 июля, поэтому политики намерены завтра всё равно пойти в ЦИК.



Ранее избирком снял с выборов кандидатура Илья Яшина, заявив, что в предоставленных им подписях много брака.