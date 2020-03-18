18.03.2020, 09:45
Каникулы у школ объявлены с 23 марта по 12 апреля
ИА «Ореанда-Новости». Министр просвещения Сергей Кравцов сделал заявление по поводу каникул в российских школах на первом заседании рабочей группы по взаимодействию с региональными управлениями образования.
По словам министра, будет официально объявлено, что каникулы будут проходить 3 недели, с 23 марта по 12 апреля включительно. К тому же, регионам будет оказана поддержка в проведении дистанционного обучения. Сергей отметил, что это можно сделать с помощью открытия ресурсов Российской электронной школы, где доступны более 120 тысяч заданий и видеоуроков, для бесплатного пользования.
Нужно отметить, что ранее минобрнауки рекомендовало перейти ВУЗам страны на дистанционное и онлайн-обучение в связи с эпидемией.
По словам министра, будет официально объявлено, что каникулы будут проходить 3 недели, с 23 марта по 12 апреля включительно. К тому же, регионам будет оказана поддержка в проведении дистанционного обучения. Сергей отметил, что это можно сделать с помощью открытия ресурсов Российской электронной школы, где доступны более 120 тысяч заданий и видеоуроков, для бесплатного пользования.
Нужно отметить, что ранее минобрнауки рекомендовало перейти ВУЗам страны на дистанционное и онлайн-обучение в связи с эпидемией.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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