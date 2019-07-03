ИА «Ореанда-Новости» После ситуации, которая сложилась в результате протестов в Тбилиси 20-21 июля, Россия и Грузия должны прийти к пониманию и найти выход из неблагоприятного положения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в ходе переговоров в Женеве по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье.

Он отметил, что сложившаяся ситуация крайне нежелательна для межгосударственных отношений. Карасин также подчеркнул, что в Москве не хотят, чтобы выборы в Грузии проходили на фоне антироссийских движений. По его словам, лозунги и выступления против России «разрушили всё». Дипломат отметил, что для урегулирования ситуации необходимо время.