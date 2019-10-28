ИА "Ореанда-Новости" Участковым врачам в Карелии увеличили плановые показатели, касающиеся диспансеризации и профосмотров. По мнению самих терапевтов, эти планы в большинстве случаев невыполнимы.

Увеличение нагрузки на терапевтов выразилось в том, что с настоящего времени им придётся направлять на обследования в несколько раз больше пациентов. Сотрудник одной из поликлиник говорит о том, что нормы невыполнимы и приводит для сравнения несколько цифр. К примеру, в январе прошлого года терапевтам необходимо было направить на диспансеризацию и профосмотр двадцать четыре человека – это количество было предусмотрено плановыми показателями. С начала текущего года этот показатель решено было увеличить – так сначала было тридцать три человека, потом сорок восемь и в настоящее время уже семьдесят два. Несмотря на такое существенное увеличение численности пациентов, заработная плата врачей и медицинских сестёр не пересматривалась. Хотя многие работники в сфере здравоохранения утверждают, что на диспансеризацию приходится тратить достаточное количество времени.

По словам врачей, на каждого пациента им необходимо тратить до тридцати минут, и таких пациентов должно быть до трёх или четырёх человек за приём. В действительности, на это уходит почти половина рабочего дня. Сложность заключается также в том, что диспансеризация является добровольным процессом, некоторые люди могут отказаться от прохождения некоторых процедур. А медикам приходится тратить дополнительное время на завершение прохождения диспансеризации, в противном случае, они не могут сдать медкарты пациентов, которые не засчитываются в план медицинского учреждения.

По мнению ряда врачей, увеличение плановых показателей может привести к саботажу со стороны медиков.