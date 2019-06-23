ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники прокуратуры города Токио подозревают бывшего главу альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона в присвоении суммы около 3,25 миллиона долларов из фонда компании Renault, предназначенного для выплаты вознаграждений.

Следствие считает, что в 2017 году в пользу дистрибьютора альянса в Омане были переведены денежные средства в размере 6,5 миллиона долларов в виде бонуса. Впоследствии половина суммы была перечислена ливанской компании Good Faith Investments, которой владел Гон.

Бывший руководитель альянса не признаёт вину и отвергает предъявленные ему обвинения.