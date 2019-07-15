Экспозиция картин будет доступна всем посетившим Пушкинскую галерею города.

По информации, предоставленной пресс-службой администрации города Железноводска, торжественной открытие выставки состоится 27 июля. Картины Станислава Говорухина презентуют в рамках проведения фестиваля под названием «Говорухинские дни». На выставке будут показаны живописные полотна в таких жанрах как пейзажи и портреты близких автору людей. Все картины написаны народным артистом России в разные периоды времени. Кроме того, принять участие в фестивале «Говорухинские дни» в Железноводске планирует и вдова творца Галина Говорухина, подтвердили сотрудники городской администрации.

Стоит отметить, что город Железноводск является первым из российских городов, увековечивших имя известного режиссёра – городской парк носит имя Станислава Говорухина, здесь же установлена памятная стела с изображением Говорухина.

Станислав Говорухин родился в 1936 году в Свердловской области. Помимо творческой деятельности Говорухин известен тем, что с конца 1990-х годов принимал активное участие в общественной и политической жизни страны. Был депутатом Государственной Думы России, председателем Госдумы по культуре, в 2000 году баллотировался на пост президента Российской Федерации.

Станислав Говорухин скончался чуть более года назад – 14 июня 2018 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, по некоторым сведениям, из области онкологических заболеваний. Похоронен на Новодевичьем кладбище города Москвы.