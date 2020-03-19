.

По его словам, включение каспийского тюленя и плотоядной косатки в Красную книгу является первым обновлением перечня редких животных с 1997 года.По словам российского парламентария,Он указал на то, что позиция депутатов была поддержана вице-премьером Викторией Абрамченко. Противниками того, чтобы включить в перечень эти два вида, являлись Росрыболовство и Минсельхоз.