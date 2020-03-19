19.03.2020, 11:49
Каспийского тюленя и плодоядную косатку хотят внести в Красную книгу
ИА «Ореанда-Новости». Плотоядная косатка и каспийский тюлень будут внесены в Красную книгу, уведомил РИА Новости российский парламентарий Владимир Бурматов. По его словам, включение каспийского тюленя и плотоядной косатки в Красную книгу является первым обновлением перечня редких животных с 1997 года.
По словам российского парламентария, о необходимости внесения в список редких животных этих двух видов депутаты говорили уже несколько лет. Он указал на то, что позиция депутатов была поддержана вице-премьером Викторией Абрамченко. Противниками того, чтобы включить в перечень эти два вида, являлись Росрыболовство и Минсельхоз.
По словам российского парламентария, о необходимости внесения в список редких животных этих двух видов депутаты говорили уже несколько лет. Он указал на то, что позиция депутатов была поддержана вице-премьером Викторией Абрамченко. Противниками того, чтобы включить в перечень эти два вида, являлись Росрыболовство и Минсельхоз.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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